Свыше 260 дворов благоустроили в Подмосковье с января

Свыше 260 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года. Там обновили асфальт, установили скамейки и урны, провели озеленение.

Работы провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая направлена на повышение уровня комфорта жителей. Всего благоустроили 264 двора.

Как пояснили в министерстве по содержанию территорий, при обновлении дворов используют современные технологии, которые повышают качество и долговечность работ.

Так, при асфальтировании применяют модифицированные битумы, устойчивые к перепадам температуры и большой нагрузке. Для защиты дорог от трещин используют геотекстиль, а при обустройстве ливневок устанавливают современные системы водоотвода.