Свыше 2,6 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Московской области устранили свыше 2,6 тысячи дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. Работы проводились на прошлой неделе.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более одной тысячи ям на региональных трассах. При этом наибольшее количество дефектов удалось выявить и устранить в Воскресенском и Орехово-Зуевском округах.

На муниципальных дорогах специалисты отремонтировали более 1,5 тысячи дефектов покрытия. Наибольшее количество ям за неделю ликвидировали в Коломенском, Люберцах, Подольске и Шатуре.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что ямочный ремонт дорог осуществляется ежедневно в течение всего года. Зимой для устранения дефектов используют холодную или литую асфальтобетонную смесь.

Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и, если выявляют ненормативные участки, проводят ямочный ремонт. После того, как ямы регистрируют в цифровом сервисе, начинается процесс их ликвидации. За качеством работ установлен жесткий контроль.