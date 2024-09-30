Свыше 26 тысяч человек посетили Центральный парк в Лыткарине за неделю

С 23 по 29 сентября Центральный парк в Лыткарине посетили 26,6 тысячи человек. Парк вошел в десятку самых популярных на прошлой неделе, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Центральный парк находится в самом центре города Лыткарино, рядом с ДК «Мир». На площади четыре гектара расположены три зоны: транзитная, для активного отдыха и для спокойного времяпрепровождения. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Парк можно найти по адресу: город. Лыткарино, улица Ленина, дом 2А.

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