Свыше 2,6 млн поездок совершили школьники Химок по картам «Стрелка» за лето

Студенты и школьники из Химок более 2,6 миллиона раз пользовались льготным проездом на автобусных маршрутах. Скидки доступны по карте «Стрелка».

Учащиеся и в период летних каникул активно пользуются услугами автобусов. С начала лета по льготным картам «Стрелка» ребята проехали больше 2,6 миллиона раз. Самые популярные маршруты: № 344 «Химки — Москва» — более 24 тысяч поездок, № 21 «станция Пушкино — Красноармейск» и № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка».

По карте «Стрелка» учащийся получает скидку на проезд от 5% до 99%. А несовершеннолетним необходимо иметь при себе документ, который подтверждает возраст.

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