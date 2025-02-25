Свыше 255 врачей построили дома в Подмосковье по льготной программе

На полученных в рамках губернаторской программы «Земля врачам» участках дома построили 255 медицинских работников. В Министерстве имущественных отношений Московской области отметили, что 232 специалиста уже поставили жилье на государственный учет.

Больше всего домов врачи построили или продолжают строить в округах Домодедово, Пушкинский, Ступино, Коломна, Егорьевск и Бронницы. Также работы ведутся в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Врачи могут построить на участках жилые дома или вести там личное подсобное хозяйство. Через пять лет со дня предоставления земли медики, которые возвели на ней жилой дом, могут бесплатно оформить недвижимость в собственность.

Программа «Земля врачам» рассчитана до 2026 года. С начала ее действия в Подмосковье предоставили уже 2438 участков.