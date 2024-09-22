Жители Луневского района в Химках высадили 40 саженцев сирени

В Химках прошла акция «Всей семьей». К ней присоединились десятки жителей микрорайона Луневского и сотрудники территориального управления. Они высадили 40 саженцев сирени вблизи храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково.

Место выбрали в ходе голосования, которое проходило в телеграм-канале главы городского округа Дмитрия Волошина.

«Присоединиться к акции могли все желающие. Приятно видеть, что многие пришли на высадку саженцев семьями», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В общей сложности жители семи микрорайонов посадили 255 саженцев сирени и 2,5 тысячи кустарников. Администрация округа организовала выдачу перчаток, ведер, лопат и посадочного материала.

«Спасибо администрации за возможность сделать наш округ лучше», — поделилась жительница деревни Клушино Ирина Борзова.

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