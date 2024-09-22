Свыше 255 саженцев сирени высадили в Химках

Сотни химчан, активисты, общественники и муниципальные депутаты высадили 255 саженцев сирени и 2,5 тысячи кустарников в рамках акции «Всей семьей». Мероприятие прошло во всех микрорайонах округа.

Адреса выбирали жители в телеграм-канале главы округа Дмитрия Волошина. Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе «Солнечная система».

«Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова.

Всего в Химках высадили 255 саженцев сирени и 2,5 тысячи кустарников. Администрация округа предоставила перчатки, ведра, лопаты и посадочный материал.

«Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции», — поделился лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Администрация округа учтет комментарии, где жители называли адреса, но они не попали в список акции в этом году. Подобное мероприятие организуют следующей весной.

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