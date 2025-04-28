Свыше 255 километров противопожарных полос обустроили в лесах Подмосковья

В лесах Подмосковья продолжаются работы по созданию и очистке минерализованных полос. Они создают надежные барьеры на пути огня, предотвращая его распространение на большие участки и защищая деревья от возгораний.

На территориях лесничеств проложили свыше 255 километров новых полос и прочистили почти 400 километров ранее проложенных.

«Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания», — пояснил временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Работы проводят с опережением графика. Специалисты осуществляют опашку трактором вдоль дорог, по границам полос отвода, вокруг молодых хвойных посадок и лесных культур, где ширина минерализованной полосы должна составлять не менее 1,4 метра.

Больше всего новых полос создали в Луховицком лесничестве — 72,30 километра, за ним следуют Сергиево-Посадское (33,68 километра), Виноградовское (27,37 километра), Ступинское (22,47 километра) и Орехово-Зуевское лесничества (21,98 километра).

Лидерами по объему очистки ранее проложенных полос стали Талдомское, Луховицкое и Сергиево-Посадское лесничества.