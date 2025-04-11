Свыше 250 жителей Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей с января

С начала сезона активности клещей в Подмосковье выявили более 250 обращений за медицинской помощью после присасывания насекомых. Это выше, чем за такой же период прошлого года.

Увеличение количества случаев укусов клещей связано с ранним наступлением тепла, рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Для профилактики заболеваний в регионе проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививки уже сделали более трех тысяч человек, в том числе 900 детей.

Акарицидные обработки также запланировали на площади около пяти тысяч гектаров. Из них 35% — это территории летних оздоровительных учреждений.

«Проведены лабораторные исследования 33 клещей, в 21% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека. За истекший период 2025 года зарегистрировано 16 случаев болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года», — добавили в ведомстве.

Случаев заражения клещевым энцефалитов с начала этого года не выявили.

Эпидемиологическая обстановка находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.