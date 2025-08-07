Свыше 250 тысяч социальных карт оформили в Подмосковье онлайн с начала года

В Московской области социальную карту можно оформить дистанционно. С начала года услугой воспользовались в регионе более 250 тысяч раз.

Социальная карта предназначена для льготных категорий граждан, зарегистрированных в Подмосковье. Она дает право на бесплатный проезд в транспорте региона и столицы, в пригородных электричках, а также предоставляет скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Оформить карту можно в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь» на портале госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и выбрать удобный многофункциональный центр для получения.

Подать заявление также можно через мобильное приложение «Добродел».