Свыше 250 тысяч школьников Подмосковья проверили знания по цифровой грамотности

Подмосковные школьники могут принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Свои знания уже проверили более 250 тысяч ребят с первого по 11-й классы.

Олимпиада направлена на развитие навыков безопасного поведения в сети и ответственного использования современных технологий, рассказали в Минобразования Подмосковья.

«Подмосковье лидирует по количеству участников: более 250 тысяч школьников региона уже приняли участие в олимпиаде. Она охватывает актуальные темы, важные для школьников всех возрастов, такие как цифровая безопасность, защита персональных данных, культура общения в интернете, работа с нейросетями и основы цифровой этики», — рассказали в министерстве.

Задания выполнены в интерактивном формате. Они моделируют реальные ситуации в онлайн-пространстве, в том числе общение в соцсетях и играх.

Олимпиада продлится до 8 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте или войти через платформу Учи.ру. В зависимости от результата можно получить сертификаты, грамоты или дипломы.