Свыше 250 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья с начала года

В Подмосковье дорожные службы с начала года провели масштабную кампанию по уходу за трассами в зимних условиях. Сотрудники «Мосавтодора» выполнили более 30 циклов уборки и обработки полотна специальными реагентами.

Ежедневно к расчистке дорог привлекали более 450 единиц специализированной техники. Речь идет, в частности, о тракторах и автогрейдерах. Когда снегопад усиливался, на линии выходили свыше 600 машин.

«Для обеспечения безопасного проезда в январе с региональных дорог Подмосковья вывезено 254 тысячи кубометров снега на места, предназначенные для складирования. Кроме того, более 1 200 дорожников выполнили восемь циклов очистки тротуаров и пять циклов уборки остановочных площадок, а также расчищали обочины, дорожные знаки и ликвидировали упавшие под тяжестью снега деревья», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Ведомство призвало водителей отнестись с пониманием к работе снегоуборочных бригад.

Важно не оставлять свои автомобили в местах, где они могут помешать технике, — на остановках, круговых перекрестках или в узких проездах. Это позволит службам быстро и качественно убрать снег и обработать дорогу, сделав ее безопасной для всех.

Если на дороге произошла авария или чрезвычайная ситуация, следует незамедлительно позвонить по единому номеру 112.