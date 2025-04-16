Свыше 250 тысяч человек посетили портал «Стань мамой в Подмосковье» за 2 года
В Подмосковье уже два года действует портал для будущих матерей. За это время сервисом воспользовались свыше 253 тысяч раз.
Женщины на сайте «Стань мамой в Подмосковье» могут получить всю необходимую информацию родильных домах и перинатальных центрах региона , а также оставить отзывы.
Кроме того, беременные могут узнать о составе подарочных наборов для новорожденных, получить консультацию специалистов онлайн или записаться на прием к врачу.
На портале также размещены актуальные новости, полезные статьи для будущих мам, календарь сроков с интересными фактами, тесты и опросы.
Посетить сайт можно по ссылке.