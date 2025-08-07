Свыше 250 свалок устранили в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2025 года на территории государственного лесного фонда Московской области ликвидировали 260 навалов мусора. В общей сложности специалисты убрали свыше 4,6 тысячи кубометров отходов.

Больше всего свалок — 30 — устранили в Одинцове. Еще 20 ликвидировали в Орехово-Зуеве, 18 — в Мытищах, а 17 — в Истре.

«Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Сотрудники филиалов ГАУ МО „Мособллес“ выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

Всего с января в чащах в Подмосковье зафиксировали 399 несанкционированных свалок объемом почти 10 тысяч кубических метров. Больше всего нарушений выявили в Солнечногорске (38), Химках (36), Одинцове (32) и Воскресенске (29).

Жителям и гостям региона напомнили о штрафах за загрязнение лесов: для граждан они достигают 15 тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч, а для организаций — 50 тысяч.

Если нарушение совершено с использованием грузовиков или спецтехники, штрафы увеличиваются до 50, 80 и 120 тысяч рублей соответственно.

Помимо денежного взыскания, виновных обязывают самостоятельно убрать мусор и компенсировать ущерб, нанесенный лесному фонду.