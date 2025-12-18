Свыше 250 спортсменов выступили на турнирах по рукопашному бою в Солнечногорске

В спортивном комплексе «Олимп» Солнечногорска прошли три турнира по рукопашному бою: «Финал Супер Кубка Московской областной Федерации рукопашного боя „Будущий рукопашник“», «Открытый турнир Московской областной Федерации рукопашного боя „Будущий рукопашник НОВИЧКИ“» и «Кубок Деда Мороза по рукопашному бою среди юношей 2018-2012 гг. р.».

Солнечногорск представили 44 воспитанника Дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2. Золотые медали завоевали 11 спортсменов, серебро получили девять человек, бронзу — 14. Победителям и призерам турниров вручили кубки, медали, грамоты и подарки от Деда Мороза.

«Эти соревнования — яркий пример того, как спорт объединяет и вдохновляет. Рукопашный бой развивает не только физические качества, но и формирует характер, учит дисциплине и уважению к сопернику. Мы видим огромное стремление наших детей к победе, их упорство, силу духа и гордимся их успехами! Будем продолжать поддерживать детско-юношеский спорт в округе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Соревнования собрали молодых талантов из разных регионов России. В финале «Будущий рукопашник» выступили спортсмены примерно из 25 городов Московской области, около пяти команд из Москвы, а также участники из Калужской, Рязанской, Владимирской и Тамбовской областей. Общее число участников превысило 250 спортсменов.