Свыше 250 роботизированных операций провели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье врачи проводят операции, в частности, с использованием роботов. С начала года в регионе осуществили свыше 250 таких вмешательств.

Аппараты, которые используют в больницах Московской области, состоят из системы управления, которой руководит врач, и выполняющей команды машины.

«Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы — в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Операции с помощью роботов отличаются высокой точностью, минимальными рисками осложнений и коротким периодом восстановления.

Лечение проводят бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.