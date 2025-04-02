Свыше 250 работников сферы ЖКХ повысили квалификацию в Подмосковье с начала года

В Подмосковье активно работает уникальный учебный центр при Министерстве ЖКХ, который стал кузницей кадров для коммунальной сферы. Комбинат предлагает жителям региона освоить одну из 67 востребованных профессий — от слесаря аварийных работ до оператора котельных установок.

С начала работы Учебно-курсового комбината жилищно-коммунального хозяйства обучение прошли свыше 450 тысяч специалистов разного уровня, среди которых рядовые рабочие и руководители предприятий. Только в этом году квалификацию повысил 251 человек.

Обучение проводят по разным направлениям: профессиональная переподготовка, освоение новых специальностей с нуля и обязательные курсы по охране труда.

В прошлом году 1033 выпускника центра получили документы, подтверждающие их профессиональную компетенцию.

В апреле 30 человек завершают обучение по эксплуатации котельного оборудования, а еще 173 человека продолжат изучать безопасные методы работы на вредных производствах.