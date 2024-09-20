Свыше 250 патриотических мероприятий провели в Химках летом

Мастер-классы, лекции и другие активности в округе регулярно проводят в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который запустили в начале этого лета. Участие в мероприятиях принимают молодогвардейцы, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и другие интересные личности муниципалитета.

Спикерами на просветительских лекциях выступают краеведы и деятели культуры. Они рассказывают жителям округа о важных датах и легендарных личностях, вошедших в историю России.

«Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

Масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» объединил жителей разных возрастов, которые узнали за время его существования много интересных подробностей истории.

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