Свыше 250 новых шлагбаумов установили в лесах Подмосковья

Свыше 500 агитационных плакатов и панно с правилами пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья. Там также разместили более 250 новых шлагбаумов.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, больше всего аншлагов установили в Дмитрове, Наро-Фоминске и лесничестве «Русский лес». По количеству шлагбаумов лидируют Дмитров, Звенигород, Егорьевск и Наро-Фоминск.

«В лесничествах установили 546 аншлагов, 272 новых шлагбаума, а также отремонтировали, обновили и заново покрасили 292 шлагбаума уже находящихся в эксплуатации. Кроме того, вдоль вылетных магистралей установлено 50 баннеров на противопожарную тематику», — рассказал председатель комитета Московской области Алексей Ларькин.

Установка шлагбаумов и информативных панно входит в комплекс работ по противопожарному обустройству лесов. Они помогают снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.