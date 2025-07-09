Свыше 250 незаконных свалок убрали в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье выявили 292 незаконные свалки общей площадью 250 тысяч квадратных метров. Из них 209 уже убрали. Активнее всего эту работу провели в Истре, Орехово-Зуеве и Одинцове.

Как сообщили в региональном Минэкологии, общий объем мусора на выявленных свалках оценили в 78 тысяч кубометров. С начала года специалисты уже убрали 209 навалов отходов. В топ округов вошли Истра, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменский, Солнечногорск и Химки.

По данным министерства, общее количество незаконных свалок в Подмосковье уменьшается, а скорость их ликвидации растет. Так, в первом полугодии 2024 года выявили 433 навала, из которых устранили 251.

В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам усилить работу в этом направлении в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Подмосковье традиционно входит в число лидеров по этому направлению.