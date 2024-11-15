Свыше 250 медиков посетят форум по реабилитации детей в Подмосковье

Междисциплинарный форум по детской реабилитации начнется в Подмосковье 28 ноября. Его посетят свыше 250 специалистов из 20 регионов России.

Форум «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра» соберет специалистов учреждений родовспоможения, детских поликлиник и больниц, центров охраны здоровья и социальных центров. Для них проведут выставку инновационных технологий в педиатрии, рассказала глава НИКИ детства Нисо Одинаева.

«По традиции организатором форума выступает правительство Московской области. Инициатором является НИКИ детства. Участников и гостей ждет выставка инновационных технологий в педиатрии, в частности стенд реабилитационной службы Подмосковья расскажет о новых подходах и методах реабилитации, внедренных в регионе», — рассказала она.

На открытии форума выступит главный специалист по детской реабилитации России Татьяна Батышева.

Для участников также пройдут встречи на темы психолого-педагогического сопровождения, кинезиотерапии, технологических средства и другие, добавила главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья, руководитель учебного центр НИКИ детства Екатерина Паснова.