Свыше 250 элементов городской среды адаптировали для бойцов СВО в Подмосковье

Фото: Ремонт дворов и пешеходный коммуникаций: Всеволод Волосевич оценил ход работ в округах Подмосковья / Медиасток.рф

В Подмосковье для бойцов специальной военной операции с инвалидностью перестроили свыше 250 элементов городской среды. Об этом ТАСС рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Возвращение бойца из зоны проведения СВО после ранения требует не только реабилитации, но и создания доступной среды в городах.

«Специалисты социальных служб проходят по всем регулярным маршрутам передвижения участников СВО, фиксируют проблемные места и формируют перечень задач. На сегодняшний день адаптировано уже более 250 объектов», — отметил Игорь Брынцалов.

Масштабная работа затронула все ключевые точки повседневных маршрутов. Во дворах обустроили 88 зон, а в 67 подъездах полностью устранили физические барьеры.

Для безопасного пересечения улиц реконструировали 30 дорожных участков и 10 пешеходных переходов. Навигацию упростили на шести остановках общественного транспорта. Кроме того, более доступными стали еще 14 социальных учреждений.

«Отдельно мы уделяем внимание адаптации непосредственно жилья, уже в 37 жилых помещениях проведена перепланировка под нужды ветерана. Депутатский корпус держит каждый адрес на контроле», — заключил Брынцалов.