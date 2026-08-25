Свыше 250 дворов обновили в Подмосковье по программе «Чистый регион»

В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы «Чистый регион», которую курирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Основная задача инициативы — формирование комфортной городской среды для жителей области.

В рамках текущего сезона комплексное обновление ожидает 425 дворовых пространств. На данный момент специалисты полностью завершили работы на 274 объектах, еще 128 площадок находятся в активной стадии благоустройства.

Стандартный перечень работ при обновлении придомовой территории включает: укладку нового асфальта на внутридворовых проездах и тротуарах, высадку зеленых насаждений, организацию дополнительных парковочных карманов и монтаж скамеек и урн.

Плановые показатели уже успешно достигнуты в 15 муниципалитетах. В список округов-лидеров, где программа выполнена в полном объеме, вошли Бронницы, Власиха, Восход, Звездный городок, Кашира, Клин, Лосино-Петровский, Лыткарино, Молодежный, Павлово-Посадский, Рузский, Серебряные Пруды, Фрязино, Черноголовка и Чехов.

Наибольший объем работ в этом году запланировали в Люберцах, где отремонтируют 35 дворов. За ним следуют Подольск (24 двора), Раменское (15 дворов), Мытищи и Пушкинский округ (по 14 дворов), а также Коломна, Ленинский городской округ и Химки (по 13 адресов в каждом).