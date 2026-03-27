Свыше 250 бойцов СВО прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года

Участники СВО могут пройти реабилитацию в подмосковных центрах в сопровождении близких. В этом году здоровье уже восстановили более 250 бойцов.

Как рассказали в Мособлдуме, в центрах региона бойцы проходят полный курс реабилитации. При этом они могут проходить лечение в компании близких. В этом году такой возможностью воспользовались более 100 человек.

«Ранее по инициативе „Единой России“, по просьбам наших героев и их семей, мы приняли закон, который кардинально изменил подход к реабилитации. Мы дали возможность бойцам проходить восстановление в сопровождении родных. Эта мера оказалась очень востребованной», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в центрах региона прошли реабилитацию более двух тысяч участников СВО. В «Ясенках» для них работают специализированные программы: от физической терапии до психологической поддержки. «Протэкс-Центр» в Коломне предоставляет полный цикл протезирования со стационаром. А в центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде бойцы с нарушениями слуха или зрения со всей страны могут не только пройти реабилитацию, но и освоить новую профессию.

Записаться на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.