Свыше 250 автобусов подготовят к зиме в Одинцове

Сейчас в Одинцовском городском округе работают 97 автобусных маршрутов, на них ежедневно выходят 276 автобусов от шести перевозчиков. Специалисты проверят техническое состояние машин к зимнему периоду.

Самый крупный перевозчик в Одинцове — «Мострансавто», компания управляет 117 автобусами на 30 маршрутах.

Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов сообщил, что с января 2024 года в Одинцово и Звенигород поступили 43 новых автобуса: 24 большого класса и 19 среднего. Все машины уже курсируют по маршрутам округа. На некоторых из них перевозчики заменяют автобусы малого класса на средние для повышения качества обслуживания пассажиров.

Также в рамках зимней подготовки компании-перевозчики осуществляют ряд регламентных работ. Они включают обслуживание отопителей и автономных подогревателей в салонах, регулировку дверей и уплотнителей кузова, установку зимней резины и диагностику тормозной системы.

Плановое обслуживание специальной техники, систем отопления и уплотнителей также проводит компания «Российские железные дороги». Железнодорожники готовят свои бригады к зимней уборке и увеличивают запасы противогололедных реагентов.

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