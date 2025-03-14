Свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья заказали архивные сведения в БТИ с января

Свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья воспользовались услугами по предоставлению архивных данных в бюро технической инвентаризации с начала года.

Как сообщили в Минимущества Подмосковья, архивные сведения БТИ — это справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Документ нужен при постановке в очередь на жилье или земельный участок, а также при оформлении ипотеки, наследства, приватизации и других процедур.

«Сведения из архивов помогают также решать самые разные спорные вопросы, связанные с имуществом, к примеру, устранять технические ошибки в Едином государственном реестре недвижимости», — добавили в ведомстве.

Заказать архивные сведения можно на официальном сайте БТИ, а также в отделениях МФЦ, через «Госуслуги» и приложение «Добродел».