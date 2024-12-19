Свыше 2,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

«В 2024 году в рамках программы обновили свыше 2,5 тысячи подъездов. Во всем Подмосковье проделана огромная работа. Обновляются входные двери, пандусы, полы, ступени, меняются окна, поручни лестниц, почтовые ящики. Подъезды становятся не только уютными и удобными, но также и оригинальными», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители активно принимают участие в преображении своих подъездов и участвуют в конкурсе от МинЖКХ. В этом году назвали победителей 2022 и 2023 годов. Лучшими признали подъезды в Реутове, Балашихе и Химках.

«Жители могут сами выбирать цветовые решения, оформление и тематику для своих подъездов. Это позволяет создавать уникальные и оригинальные пространства, а также стимулирует к участию в конкурсах», — добавил Велиховский.