Свыше 2,5 тысячи человек посетили Пушкинский театральный фестиваль в Подмосковье

Пушкинский театральный фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения гениального поэта, завершился в Подмосковье. Мероприятие посетили более 2,5 тысячи человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Свое творчество на фестивале представили Дмитровский драмтеатр, Московский театр иллюзии, Пушкинский и Ивантеевский музыкально-драматические театры, цыганский театр «Ромэн» и другие.

Украшением фестиваля стали музыкальные эксперименты, когда произведения Пушкина интерпретировали под разные современные ритмы.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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