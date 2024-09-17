Свыше 2,5 тысячи человек посетили промышленный фестиваль в Подольске

Промышленный фестиваль «Тяга Фест» прошел в Подольске на территории кабельного завода «СПКБ Техно». Его посетили свыше 2,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, для гостей провели экскурсии, выставку автомобилей и мотоциклов, мастер-классы, лекции, а также организовали фукорт и концерт.

«Гостями фестиваля стали и взрослые, и дети, которые познакомились с работой предприятий и увидели производственные процессы своими глазами. А студентам такие фестивали позволяют оценить свои навыки и условия работы в компании, чтобы в будущем рассмотреть возможность присоединиться к ее команде», — отметила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Завод уже несколько лет организует фестиваль и профориентационные экскурсии.

Узнать, какие еще предприятия региона можно посетить с экскурсией, можно по ссылке.

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