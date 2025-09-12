Свыше 2,5 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

Председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин посетил Истринский и Клинский филиалы «Мособллеса» с инспекцией. Он побывал на территориях, где убирают неликвидную древесину.

Алексей Ларькин также проверил качество капитального ремонта зданий лесопожарных станций и лесничеств и оценил условия, в которых трудятся и проживают сотрудники.

Во время визита в Поваровское участковое лесничество он почтил память защитников Родины у памятника работникам лесхоза, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На совещаниях с коллективами Ларькину предоставили отчеты о проведении плановых мероприятий. Он обсудил с коллегами текущие вопросы и дал руководителям филиалов поручения, сделав особый акцент на необходимости строгого выполнения плана, перераспределения нагрузки и увеличения стимулирующих выплат.

Глава комитета обратил внимание на то, что уборка неликвидных деревьев позволяет предотвратить захламление территорий, а также пресечь распространение вредителей и болезней.

«С начала года санитарно-оздоровительные мероприятия проведены более чем на 3,1 тысячи гектаров подмосковного леса, убрано 2,5 тысячи аварийных деревьев. При этом основные усилия сосредоточены на участках вблизи населенных пунктов, социально значимых объектов и автомобильных дорог», — подчеркнул Алексей Ларькин.

Он отметил, что сотрудники лесничеств Подмосковья обладают высокой квалификацией и оснащены всей необходимой техникой для успешного выполнения поставленных задач.

В завершение рабочей поездки Ларькин вместе с коллегами присоединился к экологической акции по высадке хвойных деревьев на территории Истринского лесничества.