Свыше 25 тысяч жителей посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю

За неделю на подмосковных каруселях прокатились 25,07 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Сергиевом Посаде, им воспользовались более 4,5 тысячи раз.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в топ самых посещаемых каруселей также вошли аттракционы в Чехове и Ногинске, на них прокатились около четырех тысяч и более 3,9 тысячи гостей соответственно.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — добавили в министерстве.

Оформление каруселей разработал известный художник Денис Симачев.

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