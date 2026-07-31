Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита
По данным на 29 июля в Подмосковье зарегистрировали около 11 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Этот показатель ниже средних многолетних данных.
Против клещевого вирусного энцефалита привились более 25 тысяч человек, среди которых свыше девяти тысяч детей. Вакцинацию проходят жители, выезжающие в эндемичные регионы, а также представители профессиональных групп риска.
Для снижения численности клещей в Подмосковье акарицидную обработку провели на площади более 5,5 тысячи гектаров, из них свыше двух тысяч гектаров — на территориях детских оздоровительных лагерей.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировали. Эпидемиологическую ситуацию продолжает контролировать Управление Роспотребнадзора по Московской области.
Специалисты рекомендуют при посещении лесов и парков носить закрытую светлую одежду, использовать акарицидные средства для обработки одежды, избегать контакта с высокой травой и после прогулок внимательно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.