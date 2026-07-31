Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

По данным на 29 июля в Подмосковье зарегистрировали около 11 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Этот показатель ниже средних многолетних данных.

Против клещевого вирусного энцефалита привились более 25 тысяч человек, среди которых свыше девяти тысяч детей. Вакцинацию проходят жители, выезжающие в эндемичные регионы, а также представители профессиональных групп риска.

Для снижения численности клещей в Подмосковье акарицидную обработку провели на площади более 5,5 тысячи гектаров, из них свыше двух тысяч гектаров — на территориях детских оздоровительных лагерей.