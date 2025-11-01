Свыше 25 тысяч жителей Лобни прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2025 года в Лобне диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 25 тысяч жителей. По словам врачей, медицинские обследования в городе проводят в различных форматах, чтобы сделать их доступными для всех категорий населения.

Так, Лобненская больница организует диспансеризацию через отделение профилактики Центральной поликлиники, единые дни здоровья по субботам, выездные обследования в жилых комплексах и парках, а также осмотры на предприятиях.

Для прохождения диспансеризации жители могут обратиться к терапевту или самостоятельно записаться в кабинет № 124 Центральной поликлиники на Заречной улице, 15Е. Запись доступна по телефону 122 или через портал Госуслуг.