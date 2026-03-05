Свыше 25 тысяч пациентов получили помощь в медцентре в селе Ромашково за полгода

Консультативно-диагностический центр «Ромашка» в селе Ромашково начал работу в сентябре 2025 года. За это время в учреждении приняли более 25 тысяч пациентов.

В центре оказывают амбулаторную помощь по полису обязательного медицинского страхования. Среди взрослых пациентов наиболее востребованными остаются консультации гинекологов, кардиологов, офтальмологов и неврологов. В детском отделении чаще всего обращаются к аллергологам, гастроэнтерологам и неврологам.

В первые месяцы после открытия центр расширил перечень направлений. В его структуре начали работать центр лазерной гинекологии и центр эндоскопии, организован дневной стационар, где проводят диагностические и лечебные процедуры без круглосуточной госпитализации.

Учреждение увеличило число профильных специалистов и выстроило систему маршрутизации пациентов, что дает возможность эффективно координировать работу врачей разных направлений и обеспечивать комплексную диагностику.

«Сегодня мы видим устойчивый рост обращений и доверия со стороны пациентов. Запуск центров компетенций стал важным шагом в расширении медицинской помощи. Мы последовательно усиливаем команду профильными специалистами и продолжаем развивать амбулаторно-диагностическую модель работы Центра. Наша задача — обеспечивать доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь каждому пациенту», — подчеркнула заведующая центром «Ромашка» Арина Куликова.

Учреждение расположено по адресу Рублевский проезд, дом №41. Прием пациентов проводят бесплатно по полису ОМС.