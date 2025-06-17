Свыше 25 тысяч онлайн-заявок на разрешение для работы такси подали в Подмосковье

С января 2024 года на региональном портале госуслуг Московской области подано более 26,7 тысячи заявлений на получение разрешений для работы такси. Услуга доступна для самозанятых, предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в регионе.

Как рассказали в Мингосуправления региона, для оформления разрешения необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить требуемые документы. Система автоматически проверяет данные автомобиля по региональному реестру транспортных средств, включая подтверждение регистрации машины в реестре.

Услуга находится в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения» на региональном портале госуслуг, а также доступна в мобильном приложении «Добродел».

Цифровизация услуги проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на технологическое развитие и упрощение получения госуслуг.