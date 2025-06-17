Сегодня 13:03 Свыше 25 тысяч онлайн-заявок на разрешение для работы такси подали в Подмосковье Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» / Медиасток.рф
С января 2024 года на региональном портале госуслуг Московской области подано более 26,7 тысячи заявлений на получение разрешений для работы такси. Услуга доступна для самозанятых, предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в регионе.
Как рассказали в Мингосуправления региона, для оформления разрешения необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить требуемые документы. Система автоматически проверяет данные автомобиля по региональному реестру транспортных средств, включая подтверждение регистрации машины в реестре.
Услуга находится в разделе
«Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения» на региональном портале госуслуг, а также доступна в мобильном приложении «Добродел».
Цифровизация услуги проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на технологическое развитие и упрощение получения госуслуг.
Сегодня 20:18 Трамп обсудит удар США по Ирану на совещании Совета национальной безопасности
Сегодня 20:08 Премьер Канады пообещал Украине новый пакет помощи и санкции против России
Сегодня 19:59 Свыше 700 входных групп отремонтировали в домах Подмосковья в мае
Сегодня 19:59 Провалившегося в водопроводный коллектор котенка спасли в Дубне
Сегодня 19:58 Иран ударил по авиабазам Израиля
Сегодня 19:50 Мерц пригрозил Ирану полным уничтожением ядерной программы Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте