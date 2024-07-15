Свыше 25 проектов для обратной связи от бизнеса запустят в Подмосковье

Вопросы развития регионального инвестиционного стандарта обсудили на Кавказском инвестиционном форуме в ходе совещания с регионами СКФО и ЮФО. Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов отметил необходимость понимания интересов инвесторов и проблем, с которыми они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов

С целью улучшения инвестиционного климата страны и регионов планируется запустить систему обратной связи с бизнес-сообществом в 30 субъектах РФ с сентября. На сегодняшний день разработан классификатор обращений из семи категорий, который включает в себя поддержку и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимости, экологию и природопользование. Планируется полностью внедрить систему к концу 2025 года.

Мурат Керефов отметил, что время ответа на простые вопросы не должно превышать 10 дней, а на сложные консультации — 30 дней. Для обработки обращений планируется привлечение инвестиционных комитетов, института стандартов, помогающего разрешать проблемы бизнеса во внесудебном порядке. Система будет функционировать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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