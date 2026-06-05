Свыше 25 подмосковных команд победили в конкурсе «Движения Первых»
«Движение первых» проводит ежегодный конкурс лучших инициатив для первичных отделений. Общий призовой фонд конкурса составляет 475 миллионов рублей.
Главная цель — поддержка проектов, которые помогают воспитывать гармоничную и социально ответственную личность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
В этом году от Московской области в конкурсе участвовали 345 команд из первичных отделений движения. По итогам заседания организационного комитета 26 команд признали победителями. Общая сумма премий для них — 6,3 миллиона рублей.
Денежные выплаты перечисляют на основании электронных соглашений. Организатор рекомендует направить все необходимые документы до 1 июля 2026 года. Загрузить их на сайт в электронном виде должен куратор первичного отделения.
Организатор также проведет вводные вебинары для победителей 8 июня по ссылке и 9 июня по ссылке.