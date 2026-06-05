Свыше 25 подмосковных команд победили в конкурсе «Движения Первых»

Фото: Активисты "Движения первых" встретились с участниками пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи" / Медиасток.рф

«Движение первых» проводит ежегодный конкурс лучших инициатив для первичных отделений. Общий призовой фонд конкурса составляет 475 миллионов рублей.

Главная цель — поддержка проектов, которые помогают воспитывать гармоничную и социально ответственную личность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В этом году от Московской области в конкурсе участвовали 345 команд из первичных отделений движения. По итогам заседания организационного комитета 26 команд признали победителями. Общая сумма премий для них — 6,3 миллиона рублей.

Денежные выплаты перечисляют на основании электронных соглашений. Организатор рекомендует направить все необходимые документы до 1 июля 2026 года. Загрузить их на сайт в электронном виде должен куратор первичного отделения.

Организатор также проведет вводные вебинары для победителей 8 июня по ссылке и 9 июня по ссылке.