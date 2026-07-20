Свыше 25 новых детских садов откроют в Подмосковье в этом году
В Московской области продолжается развитие сети дошкольных учреждений. В 2026 году в регионе планируют открыть 26 новых детских садов.
Эта работа позволит сократить очереди в дошкольные учреждения, особенно в активно развивающихся микрорайонах, где ежегодно растет число семей с детьми.
«Из бюджета Московской области на строительство детских садов в 2026 году выделяем свыше 2,5 миллиарда рублей. Не стоит забывать, что большая часть дошкольных учреждений строится и за счет инвесторов. И здесь крайне важно наше взаимодействие с застройщиками: мы со своей стороны обеспечиваем необходимые условия, а они — возводят объекты в срок и с должным качеством. Балашиха — яркий пример такого эффективного партнерства», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Во время рабочей поездки он вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетил строящийся детский сад на 255 мест в микрорайоне Авиаторов. Как сообщил директор по строительству Кирилл Гриценко, готовность объекта уже превышает 70%, а все работы выполняются в соответствии с графиком.
В ближайшее время после благоустройства территории начнется установка ограждения и монтаж игровых площадок. Внутри здания продолжаются отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций.
Трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 11 групп. Здесь разместят пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов и медицинский пункт. На прилегающей территории оборудуют прогулочные площадки, игровые комплексы и теневые навесы. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в 2027 году.
«У нас в городе социальная инфраструктура строится за счет средств инвесторов, как например садик в „Новограде Павлино“ и здесь. Также строим инфраструктуру за счет бюджета. У нас сейчас проектируется три образовательных комплекса в Авиаторов, деревне Федурново и Алексеевской роще. Помимо этого, планируем построить детский сад в Салтыковке — тоже очень важный объект, о котором просят наши жители», — отметил Сергей Юров.