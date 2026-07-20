Свыше 25 новых детских садов откроют в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжается развитие сети дошкольных учреждений. В 2026 году в регионе планируют открыть 26 новых детских садов.

Эта работа позволит сократить очереди в дошкольные учреждения, особенно в активно развивающихся микрорайонах, где ежегодно растет число семей с детьми.

«Из бюджета Московской области на строительство детских садов в 2026 году выделяем свыше 2,5 миллиарда рублей. Не стоит забывать, что большая часть дошкольных учреждений строится и за счет инвесторов. И здесь крайне важно наше взаимодействие с застройщиками: мы со своей стороны обеспечиваем необходимые условия, а они — возводят объекты в срок и с должным качеством. Балашиха — яркий пример такого эффективного партнерства», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.