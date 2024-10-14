Свыше 2,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 2,5 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю. Это на 1,2 миллиона больше такого же периода прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, больше всего гостей в парках начитали в пятницу. В этот деть там отдохнули свыше 479 тысяч человек. За все выходные посещаемость составила более 720 тысяч, а в будни - 365 тысяч.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самым популярным парком недели стала "Пехорка" в Балашихе, где побывали 46 тысяч человек. Еще 38 тысяч посетили городской парк в Пушкино, 33 тысячи - парк Толстого в Химках, 23 тысячи - Сестрорецкий в Клину и 18 тысяч - сквер у Почтамта в Домодедове.

На каруселях за семь дней прокатились свыше 8,7 тысячи человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».