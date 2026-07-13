Свыше 25 детских садов откроют в Подмосковье в этом году

Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили строительство детского сада на 205 мест в микрорайоне Новое Павлино. Объект входит в масштабную программу развития дошкольного образования региона. Всего в 2026 году в Подмосковье сдадут или подготовят к открытию 26 детских садов — четыре за счет бюджета и 22 за внебюджетные средства.

По словам Игоря Брынцалова, микрорайон Новое Павлино активно застраивается, и новый детсад критически важен для местных жителей. Представители подрядчика сообщили, что основные этапы завершены, сейчас идут внутренние отделочные работы, благоустройство территории и монтаж инженерных систем. Общая готовность объекта превышает 80%.

В здании разместят девять групповых, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок с процедурной, пищеблок и помещения для кружков. Заместитель директора школы № 12 Екатерина Суханова отметила, что учреждение укомплектуют мебелью, методической литературой и игрушками. Коллектив сформирован на 70%.

Учреждение станет первым дошкольным отделением в составе образовательного комплекса школы № 12.

«В двух корпусах 12-й школы учится большое количество детей, но есть потребность в строительстве еще одного здания. Поэтому сегодня со строителями обсудили этот вопрос. Проектирование новой школы начнется уже в этом году», — сказал Сергей Юров.

Микрорайон Новое Павлино продолжат развивать. В будущем в Ольгино планируют открыть многопрофильную больницу более чем на 1,1 тысячи коек. Такой комплексный подход призван обеспечить жителей всеми необходимыми объектами рядом с домом.