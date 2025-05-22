Свыше 240 руководителей УК Подмосковья подтвердили квалификацию с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Свыше 240 управляющих компаний Подмосковья подтвердили свою квалификацию с начала года. Это необходимо для законной работы организаций.

По закону генеральный директор управляющей организации обязан получить квалификационный аттестат для работы в области управления МКД. Этот документ — необходимое условие для получения лицензии.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, с начала года такие аттестаты получили пять компаний.

«Важно отметить, что аттестат выдается сроком на пять лет. По истечение этого периода руководству организации вновь предстоит прохождение экзаменационных мероприятий», — добавили в ведомстве.

В экзамен входит 200 вопросов, которые связаны со знанием нормативной базы содержания МКД.