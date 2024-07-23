Свыше 240 молодых людей из Подмосковья поедут на фестиваль «Таврида» в Крыму

Молодежь из Подмосковья отправилась на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму с 26 по 28 июля. Он состоится в бухте Капсель в Судаке. В этом году мероприятие посвятили культурному многообразию народов России.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Московской области, «Таврида» — это главное креативное мероприятие года в России. В этом году регион представит делегация более чем из 240 ребят, которые занимаются танцами, музыкой, живописью и многим другим. По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, для участников проведут мастер-классы, концерты, демонстрации научных достижений, выставки работ современных художников и дизайнеров, премьеры кино и театральных постановок.

«Кроме этого, мы традиционно организовываем стенд Московской области, где будут представлены культурные и гастрономические достижения нашего любимого Подмосковья. Там наши друзья со всей России познакомятся с традициями региона и увезут с собой приятные воспоминания и сувениры», — добавила она.

Темой стенда региона в этом году стало «Подмосковье — это любовь». В программу включили лекции, мастер-классы и дегустации локальной продукции: сыров, коломенской пастилы, мороженного «Чистая линия» и других лакомств.

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