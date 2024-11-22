Свыше 240 бригад направили для ликвидации последствий урагана в Подмосковье

Подмосковные энергетики всю ночь восстанавливали поврежденные из-за урагана линии электропередачи. Массовых отключений электричества в регионе не допустили, работа по устранению последствий стихии продолжается.
По необходимости энергетики подключали передвижные электростанции. В некоторых населенных пунктах уже обратно перевели потребителей с резервной на постоянную схему электроснабжения.
Сейчас все социальные объекты и жилой фонд обеспечены электричеством. Продолжаются локальные работы по ликвидации нарушений, вызванных падением деревьев на ЛЭП и шквалистым ветром. Наибольшее количество сбоев устраняют в округах Домодедово, Серебряные Пруды, Шаховская и Зарайск.
Для устранения последствий урагана в Подмосковье направили 245 бригад энергетиков и 294 машины.
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