Свыше 2,4 тысячи недоношенных детей выходили в Подмосковье с начала года

Специалисты системы здравоохранения Московской области оказывают комплексную поддержку детям, появившимся на свет раньше срока. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В регионе выхаживание недоношенных детей ведется с применением передовых технологий и под контролем опытных врачей.

«Специалисты оказывают помощь на всех этапах — от реанимации новорожденного до дальнейшего восстановления. Благодаря этому с начала года неонатологам удалось спасти более 2,4 тысячи недоношенных детей, в том числе 140 с экстремально низкой массой тела», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинская помощь организована по трехуровневой системе. Беременным женщинам, роженицам и новорожденным помогают в родильных домах, перинатальных центрах, а также в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Подробная информация о структуре родовспоможения доступна на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

В области действует национальный проект «Семья».