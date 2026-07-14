Свыше 24 тысяч заключений о наличии ОКН выдали в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года было выдано более 24 тысяч заключений о наличии объектов культурного наследия (ОКН) на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если вы планируете купить землю или начать ее осваивать, сначала получите заключение. Оно подтвердит, что на участке нет ограничений, связанных с ОКН. Получить такое заключение можно на портале госуслуг Московской области.

За первые шесть месяцев 2026 года было выдано свыше 2 тысяч заключений по итогам экспертизы актов историко-культурной экспертизы. Это на 80% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По результатам проведенных работ 24 объекта археологического наследия внесены в перечень выявленных ОКН, а для 54 памятников археологии установлены границы территории.

Также с начала года рассмотрено более 150 разделов обеспечения сохранности ОКН. В них содержится оценка влияния планируемых строительных работ на памятники, а также указаны мероприятия, обеспечивающие сохранность ОКН во время работ.

За первое полугодие 2026 года было выдано 88 выписок из Единого государственного реестра объектов культурного наследия.

На портале «Госуслуг Московской области» доступны семь услуг Главного управления культурного наследия Московской области.

Больше информации об объектах культурного наследия Московской области можно найти в официальных каналах: * MAX: [Мособлнаследие](https://max.ru/id5024165385_gos). * ВК: [Мособлнаследие](https://vk.com/guknmo).