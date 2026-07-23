Свыше 24 тысяч участков зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

В Московской области продолжается реализация программы гаражной амнистии, которая позволяет жителям в упрощенном порядке зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними. По данным регионального управления Росреестра, с сентября 2021 года собственники оформили более 10 тысяч гаражей и свыше 24 тысяч земельных участков.

Совокупная площадь зарегистрированных земель превысила 62 гектара.

Возможность без сложных процедур узаконить объекты недвижимости востребована у владельцев гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса России. Именно такие объекты подпадают под действие гаражной амнистии, которая значительно упрощает оформление имущественных прав.

Для того чтобы программа работала максимально эффективно, управление Росреестра по Московской области ведет постоянное взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, а также организует консультации для граждан и специалистов рынка недвижимости.

Дополнительным стимулом для участников программы стало решение о продлении срока ее действия до 1 сентября 2031 года.

«Гаражная амнистия» стала важной мерой социальной поддержки населения, направленной на правовую защиту владельцев недвижимости и наведение порядка в сфере земельно — имущественных отношений. Зарегистрированное в ЕГРН право собственности способствует развитию гражданского оборота рынка недвижимости и отвечает интересам населения», — отметила и.о начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Наталья Королева.

Подробная информация об условиях участия в программе, перечне необходимых документов и порядке оформления прав размещена в методических рекомендациях на официальном сайте Росреестра.