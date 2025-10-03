Свыше 24 тысяч тонн творога произвели в Подмосковье с начала года

Качественный творог — не только самостоятельное полезное блюдо, но и основа для приготовления сырников, запеканок и даже десертов. В Подмосковье за минувшие восемь месяцев произвели свыше 24,4 тонны кисломолочного продукта.

Региональные компании занимают лидирующую позицию не только в Центральном федеральном округе, но и в целом по стране, так как обеспечивают 22,4% объема творога в ЦФО и 7,5% в общероссийском рейтинге.

Важный вклад в такой результат сделали ведущие предприятия – «Озерецкий молочный комбинат», «Братья Чебурашкины» и «Зеленоградское».

В прошлом году объем производства творога в Подмосковье составил почти 35 тысяч тонн.

Напомним, что творог богат не только белком, но также витаминами группы B, кальцием и фосфором. Продукт особенно важен при составлении детского рациона.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили, что власти активно помогают производителям. С мерами поддержки можно ознакомиться на сайте «Мой АПК».