Свыше 24 тысяч школьников из Подмосковья примут участие в региональной олимпиаде

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников завершится 28 февраля. В этом году в Подмосковье отметили рекордное количество участников — более 24 тысяч человек.

«Хочу отметить, что наш регион два года подряд демонстрирует лучшую в стране динамику роста числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся и эффективной работе наших дорогих учителей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В региональном Минобразования напомнили, что олимпиаду проводят ежегодно по 24 предметам. Она включает четыре этапа. Рост количества участников отмечают на каждом из них. Так, школьный этап написали более 2,2 миллиона человек — на 514 тысяч больше, чем годом ранее.

На региональном уровне уже прошли олимпиады по семи предметам: искусству, испанскому языку, астрономии, обществознанию, информатике, химии и русскому. На них насчитали 7,3 тысячи участников.

Заключительный этап пройдет с 15 марта по 30 апреля в 15 регионах России. В Подмосковье состоится испытание по астрономии.

В прошлом году призерам и победителям заключительного этапа олимпиады выплатили денежные призы. Их также получили 2,7 тысячи педагогов, которые подготовили лучших участников.

«Московская область два года подряд демонстрирует лучшую в стране динамику роста числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, что подтверждает высокий уровень подготовки учащихся и результативность системы образования в регионе», — подчеркнули в ведомстве.