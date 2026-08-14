Свыше 24 тысяч пособий при рождении ребенка оформили в Подмосковье за 5 лет

В Подмосковье продолжают выплачивать разовые пособия семьям, в которых появляются дети. Оформить финансовую поддержку через интернет можно на региональном портале государственных услуг.

Денежная помощь предоставляется одному из родителей или опекунам при условии, что среднедушевой доход гражданина не превышает установленный прожиточный минимум. Финансирование расходов осуществляется из средств областного бюджета.

Величина выплат зависит от состава семьи и количества одновременно рожденных младенцев. При появлении первого ребенка выделяют 20 тысяч рублей, за второго выплатят 40 тысяч рублей, а за третьего и последующих — 60 тысяч рублей.

«Если на свет появляются двое детей одновременно, то пособие выплачивается в размере 70 тысяч рублей на каждого малыша. Ну, а когда случается настоящее чудо — рождение трех и более детей, — мы предоставляем единовременную выплату в 300 тысяч рублей на семью. Выплаты финансируются из бюджета региона», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

За пять лет пособие оформили 24,6 тысячи раз. Только с начала этого года выплаты получили 930 человек на 955 детей.