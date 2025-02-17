Свыше 24 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за 2 дня

В Московскую область вернулись морозы и гололедица. В выходные дорожные службы активно убирали снег и посыпали покрытие противогололедными материалами. Для этого привлекли около тысячи единиц спецтехники, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

За два дня специалисты обработали более 12,7 тысячи километров региональных и 11,7 тысячи километров муниципальных дорог. В первую очередь работы проводили на сложных участках — съездах, мостах, поворотах и там, где особенно оживленное движение.

В ведомстве подчеркнули, что минусовая температура и гололедица сохранятся еще несколько дней, поэтому дорожные службы продолжат обработку. Водителей просят не мешать уборочной технике — не парковаться на остановках и не создавать препятствий на проезжей части.

Обращаем внимание, что в такую погоду за рулем важно быть особенно внимательными: не отвлекаться, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае ЧП необходимо звонить в 112.